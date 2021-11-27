Cumhurbaşkanı Reisi Türkmenistan'a gitti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Aşkabat’a gitti.

Aşkabat ziyareti öncesi basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Reisi, komşuluk politikasının her zaman hükümetin gündeminde yer aldığını belirterek, "Komşu ülkeler ve bölge ile işbirliğine öncelik veriyoruz. Bu tür ilişkilerin hem komşular hem de bölge ülkeleri için etkili olduğuna inanıyoruz." dedi.

Reisi, Türkmenistan ziyaretine ilişkin, "Aşkabat gezisi kapsamında Sayın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüşeceğiz. Aynı zamanda zirve sırasında EİT üyesi ülkelerin liderleriyle bir araya geleceğiz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Türkmen yetkililerle yapılacak ikili görüşmelerde, doğalgaz, transit ticareti sorunları ve diğer önemli hususları ele alacağız." açıklamasında bulundu.

İbrahim Reisi ayrıca, "Aşkabat gezisinin komşu ülkelerle ikili ilişkiler ve bölgesel iş birliği açısından etkili bir gezi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.