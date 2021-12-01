  1. Siyaset
1 Ara 2021 19:23

İran'dan Yemen iddiasını yalanlama

İran'dan Yemen iddiasını yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı, Yemen’in başkenti Sana'da Devrim Muhafızları uzmanlarına ait sözde gizli bir karargahın hedef alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Yemen’in başkenti Sana'da Devrim Muhafızları uzmanlarına ait sözde gizli bir karargahın işgalci Suudi koalisyonu güçleri tarafından hedef alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Bu iddiaların mesnetsiz olduğunu dile getiren Hatipzade,  “İran İslam Cumhuriyeti ile Yemen arasında askeri irtibat söz konusu değil.” dedi.

Hatipzade, “Bu tür asılsız iddialar, bölge ve dünya kamuoyunnun dikkatini saldırgan ülkelerin işlediği cinayetlerden uzaklaştırmak için öne sürülüyor.” ifadesini kullandı.

İran’ın Yemen’de hiçbir zaman askeri varlığa sahip olmadığını vurgulayan Said Hatipzade,  “Bu tür temelsiz iddialar, saldırgan devletin Yemen konusunda stratejik bir hata yaptığı gerçeğini değiştiremez.” diye konuştu.
 

News Code 1898924
https://tr.mehrnews.com/news/1898924/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler