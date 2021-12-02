İranlı başmüzakereciden Viyana görüşmeleri açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, “Bugün Viyana'daki görüşmelerin dördüncü gününe başladık. Son birkaç gün içinde, İran heyeti P4+1 ülkelerinin heyetleriyle ikili ve çok taraflı toplantılar yaptı” dedi.

Bakıri Keni, “Bu görüşmeler Pazartesi gününden Viyana’da başladı ve dün geceye kadar devam etti. Bugün de birkaç toplantımız olacak” ifadesini kullandı.

Bakıri Keni, bu toplantılarda başta yasa dışı yaptırımların kaldırılması olmak üzere görüşmelerin temel konularına ilişkin görüşlerini sunduklarını ifade etti.

İranlı başmüzakereci Bakıri Keni sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu doğrultuda dün gece İran’ın yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşleri ve nükleer faaliyetleri hakkında karşı tarafa iki belge sunduk. Karşı taraf bu belgeleri gözden geçirmeli ve bu metinleri inceleyerek İran’la ciddi görüşmelere hazırlanmalıdır.”