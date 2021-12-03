Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda Viyana görüşmelerini görüştü

Viyana görüşmelerin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, müzakere sürecinin genel anlamda iyi olduğunu, ancak yavaş ilerlediğini söyledi ve “Gerekli yetkiye sahip İran ekibi iyi niyet ve ileriye dönük girişimlerle müzakere masasında aktif olarak yer almaktadır.” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Müzakereye katılmamızın amacı, nükleer anlaşmayı ihlal eden yaptırımlara son vermektir.” ifadesini kullandı.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik işbirliğine olan bağlılığını vurgulayan Emir Abdullahiyan, şunları kaydetti:

“Sayın Bakıri’nin Viyana’daki temaslarının yanı sıra İranlı uzmanlar da Yaptırımların Kaldırılması ve Nükleer Faaliyetler ile ilgili oluşturulan çalışma grubu kapsamında diğer taraflarla görüşmelerini sürdüyor.

ABD’nin nükleer anlaşma ihlalleri ve üç Avrupa ülkesinin eylemsizliğine rağmen, Viyana görüşmelerine iyi niyetle katıldık. Ekibimizin her aşama için oldukça somut, açık ve pratik planları vardır.”

Emir Abdullahiyan, Batı tarafının yaptırımların son bulması için pratik adım atması gerektiğini vurgulayarak, “Onlar İran milletinin hakları ve ülke çıkarlarına karşı ifadelerini tekrarlamamalı.” açıklamasında bulundu.

İyi bir anlaşmaya ulaşanın mümkün olduğuna inandıklarını anlatan Emir Abdullahiyan, "Ancak bazı tarafların tehdit dilini işbirliği, karşılıklı saygı ve sonuç oldaklı yaklaşım ile değiştirmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Borrell ise müzakerelerin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisi ve Avrupa Birliği'ndeki meslektaşlarının sorunun çözülmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Borrell ayrıca, Viyana müzakerelerinin devamı için nükleer anlaşma taraflarından esneklik göstermesini istedi.

İranlı Bakan ve AB yetkilisinin Viyana'daki ortamı "pozitif" olarak değerlendirdiği belirtildi.