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9 Ara 2021 15:29

Viyana'da İran ile ilgili kritik toplantı başladı

Viyana'da İran ile ilgili kritik toplantı başladı

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı başladı.

Ortak Komisyonu'nun yeni toplantısı, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın ortak başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda İran'ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlerine dair sunduğu 2 taslak ele alınacak.

Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, dün Rusya ve Çin dışişleri bakan yardımcısı ile Viyana görüşmeleri hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.

Daha önce Bakıri, İran’ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetler olmak üzere iki konu hakkında “çok faydalı ve yapıcı öneriler” sunduklarını ve bunun müzakere sürecini güçlü şekilde hızlandıracağını söylemişti.

20 Kasım’da Viyana’da yeniden başlayan müzakereye 3 Aralık’ta ara verilmişti.

News Code 1899085
https://tr.mehrnews.com/news/1899085/

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