Yemen’den Büyükelçi İrlu için bağsağlığı mesajları

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam’un yayınladığı mesajda, “Hasan İrlu’nun vefatı nedeniyle İran makamlarına ve halkına içtenlikle başsağlığı diliyoruz. Ayrıca Merhuma Yüce Allah’ta rahmet diler, yakınları ve ailesine taziyelerimizi bildiririz.” ifadelerine yer verildi.

Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Elazzi de Büyükelçi Hasan İrlu’nun vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İranlı büyükelçi İrlu'yu "başarılı diplomat" olarak nitelendiren Elazzi, "Çok iyi bir arkadaşımızı kaybettik." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Büyükelçisi Hasan İrlu'nun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hatipzade, "Büyükelçi İrlu görev yerinde koronaya yakalanmıştı, fakat bazı ülkelerin geç işbirliği yapması nedeniyle kötü durumda ülkeye getirildi. Aynı zamanda savaş gazisi olan İrlu tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah şehit oldu." dedi.

İranlı sözcü, dün düzenlediği basın toplantısında Büyükelçisi İrlu’nun ülkeye dönüşü hakkında,“İran'ın Yemen büyükelçisi İrlu sağlık nedeniyle ülkeye geri dönmek zorunda kaldı. Irak dahil bazı ülkeler büyükelçinin İran’a dönmesine yardımcı oldu." ifadelerini kullanmıştı.

