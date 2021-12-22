Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Bakü'de

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un davetine icabetle sabah saatlerinde başkent Bakü'ye geldi.

Emir Abdullahiyan'ın Bakü ziyareti çerçevesinde Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov’un yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Sayın Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu hafta sonu Azerbaycan'a gidecek." demişti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, son günlerde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı sırasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmüştü.

Görüşmede İran-Azerbaycan ilişkilerindeki son durum ele alınmıştı.