Cumhurbaşkanı Reisi Irak Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran’a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul etti.

Bu görüşmede Reisi, Irak'taki genel seçimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ta güçlü bir parlamento ve hükümetin kurulmasını her zaman desteklemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Seçimlere karşı itirazlar herhangi bir demokratik sistemde olabilir. Fakat protesto sürecinin yasal yollarla takip edilmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Irak'ın güvenliğinin İran için önemli olduğuna dikkati çeken Reisi, "Irak'ta güvensizlik yaratmak ve istikrarı tehdit etmek kabul edilemez ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikası, Irak'ın istikrarı ve Bağdat hükümetinin otoritesini desteklemektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, ABD askerlerinin Irak'tan geri çekilmesine değinerek, "Bu başarı, Irak halkı ile yetkililerin direnişinden kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.

İran ve Irak arasındaki münasebetlerin dostluk ile ortak dini, kültürel ve tarihi bağlara dayandığını hatırlatan Reisi, “Bu münasebetler ikili, bölgesel ve uluslararası boyutu açısından özel ve ayrıcalıklıdır. Dolayısıyla ilişkilerin seviyesinin yüksetilmesi hem iki ülke hem de bölgenin lehinedir.” diye konuştu.

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