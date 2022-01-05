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5 Oca 2022 08:43

Bağdat'ta ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne yeni saldırısı

Bağdat'ta ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne yeni saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat'ta havalimanı çevresindeki ABD'ye ait Victory Askeri Üssü'ne füze saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Irak merkezli Nasnews haber sitesinin bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Victory Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırı, Katyuşa füzeleriyle gerçekleştirildi.

Füzelerin düşmesinin ardından bölgeden siren sesleri duyuldu.

Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Bağdat'taki Victory Askeri Üssü 2 gün önce patlayıcı yüklü 2 insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınmıştı.

Ayrıca ülkenin batısındaki Enbar kentinde uluslararası koalisyon danışmanlarının bulunduğu Ayn el-Esad Üssü'ne de dün benzeri bir saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1899648
https://tr.mehrnews.com/news/1899648/

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