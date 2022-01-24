Viyana görüşmelerinde iyi ilerlemeler kaydedildi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri hakkında, “Viyana’da dört alanda ilerleme kaydettik, bazı parantezler küçüldü. Bu büyük bir başarının göstergesidir” dedi.

Hatipzade, “Görüşme taraflarının önceki yıllarda ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yaşananların tekrarlanmaması gerektiği konusunda hemfikir olması önemli” ifadesini kullandı.

Hatipzade, İran’ın güvenilir ve sürdürebilir bir anlaşma istediğini ve güvence alma yolunun oldukça önemli olduğunu söyledi.

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