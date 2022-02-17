Azerbaycan eyaleti her zaman milli birliğin itici gücü olmuştur

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Tebriz halkının 18 Şubat 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 44. yıl dönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu.

Tebriz halkına hitap eden Ayetullah Hamanei, Azerbaycan halkının Şah rejimine karşı mücadelde büyük rol oynadığını belirterek, "İslam İnkılabı, silah, siyasi oyun ve particilik ile değil halkın varlığıyla zafere ulaştı." dedi.

İslam Devrimi Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan çeşitli olaylar atlattı ve bu bölge üç-dört asırdan beri milli birliğin ve direnişin itici gücü olmuştur.Azerbaycan'ın en büyük avantajlarından biri, Ehl-i Beyt bayrağının her zaman Azerbaycan halkının elinde olmasıdır."

Ayrıntıları gelecek....