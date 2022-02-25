Ukrayna: Ülkenin savunulmasında yalnız bırakıldık

Sputnik'e göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın ülkenin savunulmasında yalnız bırakıldığını ve Batı'nın sadece destek açıklaması yaptığını ifade etti.

"İlk belirlemelere göre maalesef bugün 10'u subay olmak üzere 137 kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik" diyen Zelenskiy, 316 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin tarafsızlık statüsü hakkında Rusya'yla müzakere yapmaktan korkmadığını söyledi.

Rus ordusu dün, Ukrayna'ya askeri operasyon başlattı.

Kiev yönetimi, operasyonun başladığın andan beri Rusya'nın Ukrayna topraklarına 200'den fazla saldırı düzenlediğini duyurdu. Rusya, üç koldan saldırı halinde Ukrayna topraklarında ilerleyişini sürdürüyor.