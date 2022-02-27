BM Genel Kurulu olağanüstü oturumu için toplanacak

New York saati ile pazar günü 15.00’te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı.

BM diplomatik kaynakları, Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda acil olağanüstü bir oturum yapılması çağrısında bulunan karar taslağının oylanacağını belirtti.

BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlası oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.

Güvenlik Konseyi kararlarında veto yetkisi bulunan 5 daimi üye (Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere ve Çin) olağanüstü Genel Kurul toplantısı talebi hakkında veto yetkisini kullanamıyor.

BMGK’den söz konusu tasarının bugün geçmesi halinde olağanüstü Genel Kurul toplantısının 28 Şubat Pazartesi günü yapılabileceği kaydediliyor.

Kaynak: AA