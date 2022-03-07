Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusunun Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 12. gününde de devam ederken, Batı tarafından Moskova'ya karşı yaptırımlar da sıkılaştı. İşte Rusya- Ukrayna savaşında son durum:

*Rusya'dan geçici ateşkes kararı

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

*Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 3. tur bugün yapılacak

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken iki ülke heyetlerinin müzakerelerin 3'üncü turu için bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

*Lugansk'ta patlama

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin temsilcisi Rodion Miroshnik, Lugansk petrol deposunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanı sonucu yangın çıktığını söyledi.

*ABD'den NATO'ya Ukrayna'ya uçak tedariki için 'yeşil ışık'

ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ABD'li milletvekillerini Rusya ile devam eden çatışmaya müdahale etmeye çağırmasının ardından konuştu.

Blinken, Pazar günü CBS News'e verdiği demeçte, Washington'un Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etmeleri için NATO üyelerine "yeşil ışık" yaktığını ve ABD'nin Kiev'e gönderilen tüm jetleri değiştirmek için çalışacağını söyledi.

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