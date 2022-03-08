Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat Perşembe sabahı verdiği emirle Rus ordusunun Ukrayna'ya girerek operasyon başlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıları 13. gününde de devam ederken, Batı tarafından Moskova'ya karşı yaptırımlar da sıkılaştı. İşte Rusya- Ukrayna savaşında son durum:

*Ukrayna'da geçici ateşkes başladı

Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 şehirden sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı Moskova saati ile 10.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

*Gazprom: Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatlarının hacmi aynı seviyede

Rus enerji devi Gazprom, günde 109.5 milyon metreküp ile Ukrayna üzerinden aynı hacimde gaz sevkiyatını sürdürdüğünü duyurdu.

*5 kentte ateşkes ilanı

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

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