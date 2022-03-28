İran: anlaşmanın tüm ekonomik avantajlarından yararlanmak istiyoruz

Tesnim'e göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Tahran'ı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile görüştü. Mora ve Emir Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakereler ve nükleer anlaşmada gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Enrique Mora'ya Viyana müzakerelerine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür etti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmelerine büyük kararlılıkla katıldığını ifade eden Emir Abdullahiyan, kalan sorunları çözmek için diğer tarafların özellikle ABD hükümetinin, gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, "İran halkının ekonomik yararına bağlı olan yaptırımların kaldırılması konusunda ABD'nin siyasi bir karar vermemesi, nihai anlaşmanın önündeki en büyük engeldir." dedi.

İran'ın nükleer anlaşmanın tüm ekonomik avantajlarından yararlanmak istediğini belirten Emir Abdullahiyan, "Yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması bizim için önceliktir." ifadesini kullandı.