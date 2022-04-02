İran, Yemen'de sağlanan iki aylık ateşkesi olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Yemen'de Birleşmiş Milletler'in (BM) önerisiyle sağlanan iki aylık ateşkesi olumlu karşıladıklarını belirtti.

Yiyecek ve yakıt taşıyan gemilerin girişine izin verilmesi ve Sana Havalimanı'nın kısmen yeniden açılmasını da olumlu karşılayan Hatipzade, "Bu girişimin Yemen krizine siyasi bir çözüm bulmak adına kuşatmanın tamamen kaldırılması ve kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi için bir başlangıç ​​olmasını diliyorum." dedi.

Yemen’de 2 aylık ateşkes

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’de savaşan taraflarının, yarın, 2 Nisan, saat 19:00’da yürürlüğe girecek olan BM’in iki aylık bir ateşkes önerisine, olumlu yanıt verdiğini duyurmuştu.