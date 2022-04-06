Babam Abdülhamid kitabı Farça'ya çevirildi

Osmanlı Padışahı II.Abdülhamid'in tahtan indirilmesinden sonra kızı Şadiye Osmanoğlu (Şadiye Sultan) tarafından hayatı kaleme alınan Babam Abdülhamid "Saray ve Sürgün Yılları" isimli kitab Farsça'ya çevirildi.

Negin Madadkar tarafından çevirilen kitapda II.Abdülhamid'in padişahlık dönemi, tahtan indirlmesi ve sürgünlük yılları ele alınmaktadır.

Şadiye Osmanoğlu bu kitabın yazma sebebini söyle anlatmış:

Tanzimat'tan II.Meşrutiyet'e, imparatorluğun en çalkantılı yıllarında tahtta bir padişah; II.Abdülhamid…

İftiralar, yalanlar ve bir padişahı tahttan indiren olaylar…

Ardından başlayan acı, gözyaşı ve hasretle dolu sürgün yılları…

Osmanlı'nın tarihine babası Abdülhamid'in yanında bizzat tanıklık eden, merak edilen yılları ve padişahı anılarına taşıyan bir sultanın; Şadiye Sultan'ın hatıratından...

"Ben, babamı, hiçbir zaman padişah olduğu için sevmedim. Hayatımın baharında, kalbimin bütün mevcudiyeti ile ve derin bir aşkla babamı sevdim. O sevgidir ki, işte bana bunları yazmak hissini veriyor."

