  1. Siyaset
12 Nis 2022 18:14

Ayetullah Hamanei, yasama, yürütme ve yargı organları başkanları ile görüştü

Ayetullah Hamanei, yasama, yürütme ve yargı organları başkanları ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ile görüştü.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ile bir araya geldi.

Ayrıntıları gelecek...

News Code 1901487
https://tr.mehrnews.com/news/1901487/

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