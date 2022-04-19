İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, son kırk yılda milyonlarca Afgan vatandaşın İran’ın misafiri olarak gereken ve uygun imkanlardan yararlandığını vurguladı.

Emir Abdullahiyan, iki komşu ülke olan İran ve Afganistan’ın düşmanları ve muhalifleri tarafından sosyal medyada yayınlanan ve bazı üzücü olaylara yol açan kötü niyetli ve yalan propagandalardan üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bu ayın başlarında Çin’de düzenlenen Afganistan Komşuları Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Afgan tarafıyla yaptığı görüşmelerine atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, “İran’ın Afganistan’a bakış açısı olumlu ve yapıcıdır. İki ülke arasında heyetlerin geliş gidişi, insani yardım sevkiyatı ve diplomatik temsilciliklerini Afgan halkına hizmet sunmak için açık tutması bu çerçevede değerlendirilmelidir” dedi.

Afganistan'daki mevcut yönetimden İran'ın diplomatik temsilciliklerini korumasını, yasa dışı göçmenleri engellemesi ve sınır güvenliği ile İran'a ait su temini konusunda beklentilerini açıklayan Emir Abdullahiyan, bu ülkede uyuşturucu ekiminin yasaklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afganistan'la alternatif ekim konusunda çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

Emir Khan Muttaki de bu telefon görüşmesinde İran’ın Kabil ve Herat’taki temsilciliklerine yapılan son saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, İran'ın bu ülkedeki diplomatik temsilcilikler ile diplomat ve çalışanların güvenliğinin sağlanması konusunda garanti verdiklerini söyledi.

Zor koşullarda Afganistan halkına verdiği hizmetlerden dolayı İran halkı ve hükümetini takdir eden Muttaki, iki komşu ve Müslüman ülkenin çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmekten yana olduklarını bildirdi.