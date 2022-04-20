Muhammed Salah'ın gecesi! Liverpool 4-0 Manchester United

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United, Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 4-0 Liverpool kazandı. Maça Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah damga vurdu.

Lider Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sıradaki Liverpool, averajla 5. basamakta yer alan Manchester United'ı ağırladı.

Ronaldo'ya alkışlı destek

Anfield Stadı'nı dolduran taraftarlar, yeni doğan bebeğini kaybetmesi nedeniyle sahaya çıkamayan Cristiano Ronaldo için 7. dakikada anlamlı bir davranışta bulundu.

Stattaki herkes ayağa kalktı ve Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.

Muhammed Salah 2 gol Attı

Liverpool, Diaz'ın 5, Salah'ın 22 ve 85, Mane'nin 68. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi kazandı.

Kaynak: Takvim