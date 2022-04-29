İslam Devrimi Lideri'nin konuşması başladı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün "Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle İslam ümmetine hitap ederek bir konuşma yaptı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, İran milletinin “Dünya Kudüs Günü” yürüyüşlerine katılarak destan yarattığını belirterek, “Kudüs Günü’nde halkın katılımı destansıydı. Bu halk hareketi büyüktür. Halkın görkemli katılımı siyasi bir hereket ve Kudüs'ün savunmasıdır” dedi.

Filistin halkının direnişine atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, “Filistin halkı, zalimlere karşısında eşsiz bir cesaretle durduğunu ve duracağını her geçen gün daha fazla gösteriyor. Filistinli gençler fedakârca operasyonlarıyla Filistin'in savunma kalkanı olmuş ve farklı bir geleceğin habercisi olmuştur” ifadesini kullandı.

Filistin’de yeni denklemlerin belirtilerine değinen Ayetullah Hamanei, “Bugün Filistin'de ve tüm Batı Asya'da ‘yenilmez irade’ Siyonist ‘yenilmez ordu’nun yerini almıştır ve cani ordu, saldırgan oluşumunu savunmaya dönüştürmek zorunda kalmıştır” ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri, Siyonist Rejimin en önemli destekçisi olan ABD'nin Afganistan'daki savaşta, İran’a azami baskı politikasında, Asyalı güçler karşısında, dünya ekonomik kontrolünde ve iç yönetimde art arda yenilgilerini farklı bir geleceğin işaretleri olarak değerlendirdi.

Siyonist Rejimin birçok siyasi ve askeri sorunun içine düştüğünü belirten Ayetullah Hamanei, “Rejimin başındaki eski cellat ‘Kudüs Kılıcı’ operasyonunun ardından çöplüğe atıldı ve onun bugünkü halefleri yeni bir destan bekliyordu” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, Siyonist Rejim’le tüm uzlaşma planlarının iptal edildiğini vurgulayarak, “Son yıllarda Filistin'de yaşananlar, Siyonist düşmanla uzlaşmaya yönelik tüm planların iptalinin mührüdür; Çünkü Filistin ile ilgili hiçbir plan, Filistinlilerin yokluğunda veya onların fikrine aykırı olarak uygulanamaz” diye kaydetti.

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