93. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi

Türk medyasına göre, İran İslam Cumhuriyeti Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınır illeri arasındaki 93. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, İran'ın Maku şehrinde gerçekleşti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığındaki Türk heyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Devleti Maku Fermandarı Nader Kazemi’nin başkanlığındaki İran heyeti, İran’da Maku Fermandarlığı Toplantı Salonu’nda 93. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.

İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıya Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İran İslam Cumhuriyeti Devleti Maku Fermandarı Nader Kazemi, Çaldıran Fermandarı Muhammed Rıza Abdullah Nejad, Türkiye Cumhuriyeti Urumiye Başkonsolosu Fehim Çetin, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Seccah Sultanzadeh’in yanı sıra Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Ağrı İl Jandarma Komutan V. Albay Metin Günal, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Iğdır İl Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca, Ağrı İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Yapılan toplantıda iki ülke sınırlarındaki güvenlik konuları ele alındı. Gündem maddelerinin görüşülmesi ile süren toplantı, atılan imzaların ardından iyi dileklerin sunulması ve hediyelerin takdim edilmesi ile sona erdi.