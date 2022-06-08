İran'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

İran devlet televizyonu, Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin beş vagonunun yerel saatle 05.30'da Tebes kenti yakınındaki Mezino İstasyonunda raydan çıktığını duyurdu.
Tren kazasına ilişkin açıklamada bulunan İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, yolcu treninin 7 vagonundan 5'inin raydan çıktığını bildirdi.
Halidi, kaza sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.
"Olay yerine 3 helikopter ve 10 ambulans sevk edildi." diyen Halidi, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedilirken, kazanın nedenini belirleme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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