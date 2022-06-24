Josep Borrell önümüzdeki hafta İran'a gelecek

Londra merkezli Arabi Al-Jadeed gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Viyana görüşmelerinin yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeleri ele almak için yüksek ihtimalle önümüzdeki haftanın başlarında Tahran'a gelecek.

Arabi Al-Jadeed gazetesi İranlı güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde "Son günlerde, Borrell'in Tahran ziyareti için Tahran ile Avrupa Birliği Dış Politika Komisyonu arasında istişareler yapıldı. Önümüzdeki birkaç saat içinde bu ziyaretin ertelenmesine neden olacak özel bir gelişme olmazsa, Borrell büyük olasılıkla önümüzdeki Cumartesi Tahran'a gelecek" ifadesine yer verdi.