OPEC: İran'ın petrol gelirleri arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) üye ülkelerin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 77 artarak 560 milyar dolar yükseldi.

Örgüt, İran'ın 2021 yılında petrolden elde ettiği gelirin bir önceki yıla göre 3 kat artarak 25 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

2020 yılında İran, petrol ihracatından 7 milyar 914 milyon dolar elde etmişti.

Daha önce İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin petrol ve gaz üretimi hakkında açıklamada bulunarak, "Petrol üretim kapasitesi günde 3,8 milyon varilin üzerine, gaz üretimi ise günde 705 milyon metreküpe ulaştı. İran'ın petrol ihracatı ise yüzde 40 arttı." demişti.