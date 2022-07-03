Azerbaycan Dışişleri Bakanı yarın Tahran'a geliyor

İran medyasına göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmek üzere yarın Tahran’ı ziyaret edecek.

Emir Abdullahiyan ile Ceyhun Bayramov arasında yapılacak görüşmelerde, Tahran-Bakü ilişkileri, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve bölgeye ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Emir Abdullahiyan, Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek üzere 22 Aralık 2021'de başkent Bakü'ye gitmişti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bir günlük Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Sahive Gafarova ile bir araya geldi.

Azerbaycan'daki temaslarını değerlendiren Emir Abdullahiyan, komşu ülkelerle ilişkilere öncelik vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık." demişti.