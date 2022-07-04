İranlı yetkili, Nikaragua Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden sorumlu Bakan Yardımcısı Seferi, İran'ın dost ülke Nikaragua'ya teknoloji göndermeye hazır olduğunu vurgularken İran'ın kapasiteleri olarak ileri teknolojiler, nano ve biyoteknoloji ürünleri, ilaç, aşı ve tıbbi ekipman ve aynı zamanda Nikaragua ile ekonomik işbirliğindeki önceliklerinden bahsetti.

İran ile altyapı ve gelişmiş teknolojiler başta olmak üzere her alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla İran'a gelen Nikaragua Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İran ve Nikaragua arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Bu görüşmede taraflar, ekonomik ilişkiler ve işbirliğini gözden geçirirken, bu ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerekliliğini vurguladılar.