Fransa, Rusya'dan gaz alımını tamamen durdurmayı planlıyor

Maliye Bakanı Bruno Le Maire geleceğe yönelik planlamalarında en muhtemel senaryonun Rusya’dan gaz alımını tamamen kesmek olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Le Maire Güney Fransa’daki bir konferansta yaptığı konuşmada “Rusya’dan gaz tedariğini tamamen kesmek büyük bir olasılık, bu senaryo için hazırlanmalıyız. Bu senaryoyu reddetmek çok sorumsuzca olur” değerlendirmesini yaptı.

Fransa toplam gaz ithalatının yüzde 17’sini Rusya’dan temin ediyor. Bu, komşu ülkelere kıyasla daha düşük bir oran.

Le Maire ilk olarak şirketlerin ve hanehalkının enerji tüketiminin azalması gerekeceğini, sonrasında farklı ülkelerden LNG sevkiyatı için yeni altyapı çalışmaları olacağını belirtti.