İranlı generaldan ABD'ye uyarı

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Abulfazl Şekarçi, ABD Başkanı Joe Biden'in İran'a karşı "son çare" olarak güç kullanımına açık olduğu iddiasına tepki gösterdi.

Tuğgeneral Şekarçi, ABD'nin güçsüz başkanı ve sahte Siyonist rejimin aciz başbakanının 'güç kullanımı' kelimesine başvurmaları onların önceki zihinsel savaşları, kuruntulu ve uykulu hallerinden kaynaklandığını söyledi.

Tuğgeneral Şekarçi, "Güç kullanımdan söz etmek bedava petrol yağmalamak, ABD'nin ve gaspçi rejimin çöküş sürecini yavaşlatmak, ABD'nin hasta ekonomisini kurtarmak, çoçuk katili rejimi motive etmek de dahil olmak üzere birkaç nedenden dolayı olabilir" dedi.

Tuğgeneral Şekarçi, "Onlar İran'a karşı 'güç kullanımı' kelimesine başvurmalarının bedelini ödeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Bu edenle bölgenin ve dünyanın durumunu dikkatle izlemerinde ve geleceği doğru analiz etmek için geçmişi bir kez gözden geçirmelerinde fayda var" ifadelerinde bulundu.