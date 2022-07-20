İran'dan Yemen'de ateşkese destek mesajı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen silahlı çatışmalarda çocukların korunması ile ilgili toplantıda konuşma yaptı.

Taht Revançi burada yaptığı konuşmada, İsrail rejiminin Filistin’de çocuk haklarını sistematik bir şekilde ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirterek, “2021'de BM, işgal altındaki Filistin ve Gazze Şeridi'nde 1208 Filistinli çocuğa karşı 2 bin 934 ciddi ihlal belgeledi.” dedi.

“BM raporuna göre, İsrail rejimi 2021 yılında 86 Filistinli çocuğu öldürdü ve 637 Filistinli çocuğu hapse attı.” diyen Taht Revançi, BM’nin Filistin’de okullara yapılan 22 saldırıyı doğruladığını söyledi.

Taht Revançi, İsrail rejiminin çocuklara karşı işlediği suçtan dolayı hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'deki son durum hakkında İranlı Diplomat, “Tahran, Yemen'deki ateşkes anlaşmasını, çocuklar başta olmak üzere insanların acılarına son vermek için destekliyor.” diye konuştu.

Yemen'de geçici ateşkes

Yemen'de ramazanda BM'nin girişimleri doğrultusunda ilan edilen ateşkesin ülkedeki savaşta büyük askeri operasyonların ve sınır ötesi saldırıların durmasına ve insani krizin hafifletilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ülkede 2 Ağustos'ta sona erecek ateşkesi uzatmak için ilgili taraflarla birlikte çalıştığını duyurmuştu.