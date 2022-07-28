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28 Tem 2022 17:49

İran'da Siyonist rjime bağlı casus şebekesi yakalandı

İran'da Siyonist rjime bağlı casus şebekesi yakalandı

İran, Siyonist rjime bağlı 5 kişilik casusluk ağının tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

İran Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatı'nın açıklamasına göre, ülkede Mossad'a bağlı bir casusluk şebekesinin üyeleri tutuklandı.,

Açıklamada, Siyonist rejim adına paralı askerlik sabıkası olan ayrılıkçı bir gruba mensup 5 kişiden oluşan ve ülkenin hayati bölgelerinden istihbarat toplamak için Mossad'dan mali destek alan bir şebekenin üyelerinin istihbarat birimlerinin operasyonuyla yakalandığı belirtildi.

Yakalanan kişilerin istihbarat toplamanın yanı sıra ülkede kundaklama ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için eğitim aldıkları ifade edildi.

Operasyonda, yakalanan casuslara ait bir dizi gelişmiş ekipmanın yanı sıra çeşitli iletişim araçlarının da ele geçirildiği aktarıldı.

News Code 1903804
https://tr.mehrnews.com/news/1903804/

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