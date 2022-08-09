Tahran'da "Filistin'e destek" mitingi düzenlendi

Tahran’daki Filistin Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıları kınadı.

İsrail ve ABD karşıtı sloganların atıldığı mitingde konuşma yapan Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid Kaddumi, "Filistin'de sivilleri hedef alan ve 45 kişiyi şehit eden Siyonist düşman, uluslararası mahkemelerde cezalandırılmayı hak ediyor. Aynı kandan olan Filistin milletinin asla bölünmeyeceğini vurguluyorum." dedi.

Gazze'deki üç günlük savaşı değerlendiren Kaddumi, "Bu saldırganlığın sorumluluğu Siyonist Rejim'e aittir, çünkü bu rejim direniş komutanını katlederek savaş başlatmıştır." ifadesini kullandı.

Kaddumi, "Siyonist düşmanla savaşımız devam ediyor ve bu savaşın stratejik amacı işgalci rejimin yok edilmesi ve Filistin halkına yönelik işlenen cinayetlerin durdurulmasıdır." açıklamasını yaptı.

Hamas yetkilisi, "Siyonist düşman, Filistinlilerin güçlü iradesini asla zayıflatamayacak. Onlar eninde sonunda Filistin topraklarından atılacaktır." diye konuştu.

İran medyasına göre mitinge Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi de katıldı.