  1. Türkiye
16 Ağu 2022 09:21

AK Partili yetkiliden "Suriye" açıklaması

AK Partili yetkiliden "Suriye" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada Suriye ile direkt olarak ilişki kurulacağının mesajını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada "Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir" ifadelerini kullandı. Yazıcı ayrıca yaptığı açıklamada çekişmeleri çözebilecek en önemli adımın diyalog olduğunu vurguladı.

Milli Gazete'ye göre, Türkiye Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşmenin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya da şu cevabı vermişti:

“Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, 'Sizi rejimle görüştürelim' dediler. Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor.”

News Code 1904168
https://tr.mehrnews.com/news/1904168/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler