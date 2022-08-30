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30 Ağu 2022 12:26

Ayetullah Hamanei bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü

Ayetullah Hamanei bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bakanlar kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü.

Ayrıntıları gelecek...

News Code 1904474
https://tr.mehrnews.com/news/1904474/

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