Ayetullah Hamanei bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü.
Ayrıntıları gelecek...
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bakanlar kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Hükümet Haftası" dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile görüştü.
Ayrıntıları gelecek...
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