Azerbyacan'a en çok ziyaretçi Rusya, Türkiye ve İran'dan geldi

Trend News'a göre Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı, 2021 yılında ülkeye giriş yapan yabancı ülke vatandaşlarının sayısını açıkladı.

Haberde 2021'de Azerbaycan'a gelen yabancı ülke vatandaşlarının sayısının 792 bin kişiye ulaştığı belirtildi.

2021 yılında Azerbaycan'a en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, ilk sırada 258.3 bin ziyaretçi sayısıyla Rusya yer aldı. Almanya'yı 197.9 bin ile Türkiye, 125.3 bin ile İran ve 62.6 bin ziyaretçi sayısı ile Gürcistan takip etti.

Devlet Sınır Teşkilatı açıklamasında, 2021'de sınır geçiş noktalarındaki pandemi kısıtlamalarının devam etmesinin Azerbaycan'a gelen yabancı ziyaretçi sayısını ciddi derecede etkilediği kaydedildi.