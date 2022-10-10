Suriye, Kırım Köprüsü’nü hedef alan saldırıyı kınadı

Suriye Dışişlerı Bakanlığı’ndan bir kaynak SANA muhabirine yaptığı açıklamada: “ABD ve Batı’daki araçları tarafından kınanmayan bu terör eylemi, Batı’nın dünya üzerindeki hegemonyasını sürdürmek amacıyla Rusya Federasyonu’nu hedef almada bu Batı’nın suç ortaklığını ve tam ortaklığını açıkça göstermektedir” dedi.

Bakanlık ayrıca, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin, Rusya Federasyonu ile tam dayanışma ve duruşunu yenilerken, Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliğini korumak için tüm önlemleri alma ve güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturan Atlantik saldırganlığına son verme hakkını teyit ettiğini vurguladı.