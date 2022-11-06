Hemşireler ilk kez Birleşik Krallık çapında greve gitmeye hazırlanıyor

Habertürk'te yer alan bilgiye göre Birleşik Krallık'ta 300 bin hemşirenin üye olduğu Royal College of Nursing (RCN) sendikası, üyeleri arasında geçen hafta tamamlanan oylamada, ücret zammı talepleri karşılanmadığı için büyük bir çoğunluğun grev yönünde oy kullandığını belirtti.

RCN, oylamanın sonuçlarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Sendika ve meslek örgütü RCN kaynakları, son oyların sayıldığını, hemşirelerin büyük bir çoğunluğunun ücret konusundaki anlaşmazlıkta eylemden yana oy kullandığını söylüyor.

Sendika, 300 bin üyesine greve gitmelerini tavsiye etmişti.

Greve gidilmesi halinde, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) acil servis dışındaki diğer hizmetleri etkilenecek.

Hükümet, hemşirelere grev kararının hastalar üzerindeki etkisini "dikkatle değerlendirmeleri" çağrısında bulunmuştu.