Tavuk ne zaman ve nasıl gurk olur?

Gurk olma sayısı tavuğun ırkına bağlı olarak değişir. Örnek olarak hint tavukları bazen yılda 3 kere gurk olma yeteneğine sahip olurlar. Ama maalesef vücut yapıları, kuluçkaya yatmak için uygun değildir.

Bir tavuk gurk olduğu zaman davranışları değişir. Saldırganlaşır ve sesi ve duruşu değişebilir. Bu değişiklikleri farkettiğinizde tavuğun üremesi için bazı hazırlıklar yapmanız tavsiye edilir.

Genel olarak köy tavuklarının sayısını arttırmak için doğal kuluçka yöntemi tercih edilir. Bunun nedeni tavukların para kazanmak için beslenmediğidir. Ve sadece kendi ihtiyaçlarını karşılaması içindir.

Bu yazıda tavukların gurk olması ve doğal olarak üremesi ile ilgili detaylı bilgileri paylaşacağız, ve yazının sonunda size son derece faydalı bir öneride bulunacağız.

NOT: tavuğun gurk olması horozun olup olmadığı ile bir ilgisi yoktur. Ve gurk olma zamanı geldiği zaman genelde yumurta yapmazlar. Ve sesi değişir.

Tavuk gurk olduğu zaman ne yapmalıyız?

Öncelikle sakin ve huzurlu bir yerde tavuk için yuva hazırlamanız gerekir. Ve yakınında yemlik ve suluk koymayı unutmayınız. Yuvanın sıcak ve karanlık olması gereklidir. Ama göz görmeyecek kadar karanlık değil.

Eğer sürüde horoz varsa kendi çiftliğinizde üretilen yumurtalardan tavuğun altına koyabilirsiniz. Ama eğer horoz yoksa, başka bir çiftlikten veya üreticiden döllü yumurta temin edebilirsiniz.

Yumurtaların taze olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca sürünün sağlığı ise önemlidir. Doğal yöntemde genel olarak tavuğun altına 10-15 adet yumurta koyulur. Ve kuluçka süresi ise 21 gündür. Yumurtaları temin ettikten sonra önce tavuğun yuvasına 3-4 adet normal yumurta koyduktan sonra tavuğu yumurtaların üzerinde yatmaya teşvik edin ve yumurtalar üzerinde yattıktan sonra döllü yumurtaları kendisi fark etmeden yuvasına koyun. Bu işi sakin bir şekilde ve tavuğu korkutmadan yapmanız tavsiye edilir.



• Yuvanın +20-25 derece sıcaklıkta olmasına dikkat ediniz. Çünkü sıcaklığın daha düşük olması tavuğun vücut sıcaklığı ile yumurtaların civcive dönüşmesi için gereken ısıyı temin etmesi mümkün değildir. Ve daha önemlisi tavuğun enerji tüketimi ise artacaktır.

• Yuvanın diğer tavuklardan ve horozlardan ayrı olması gerekir. Çünkü gurk olan tavuğu rahatsız etmeleri mümkündür.

• Tavuğu rahatsız etmeden 8 gün sonra döl kontrolu yaparak hangi yumurtalarda civciv oluşmaya başladığını görebilirsiniz. Ama dölsüz yumurtaları yuvadan kaldırmayınız. Çünkü tavuğun küsmesi ve yuvasını terk etmesi mümkündür. Civcivler yumurtadan çıkana kadar yuvada kalması daha iyidir.

Kuluçka döneminde tavuğunuza besin değeri açısından zengin yem vermeniz tavsiye edilir. Çünkü yumurtaların civcive dönüşmesi için 37 derece sıcaklık ve %60 miktarında nem temin etmeye çalışmaktadır.

Bu yüzden enerji kaybı yüksek olacaktır. Yem tüketimi ile bu enerjiyi yeniden sağlaması gerekir.

Tavuk kaç gün kuluçkaya yatar?

Tavuk yumurtasının kuluçka dönemi 21 gündür. Ve 18.günün sonundan civcivler yumurtaları gagalamaya başlar ve çıkmaya çalışırlar.

Bilimsel olarak ilk 18 gün gelişim dönemi (seter) ve son 3 gün ise çıkım dönemi (hatcher) olarak bilinir.

Önemli!

Yumurtaların uzun süre sabit kalması, embriyonun yumurta içinde kabuğa yapışmasına neden olur. Ve bu yüzden tavuk içgüdüsel olarak yumurtaları belirli aralıklarda gagası ile çevirir.

Tavuğun gurk olması için ne yedirilmelidir?

Genelde tavukların gurk olması ilkbahar mevsiminde başlar. Çünkü bu dönemde hava koşulları kuluçkaya yatmak için idealdir. Bu yüzden bu dönemde tavuğunuzun vücudu için mineral ve vitaminlerin normalinden daha fazla temin edilmesi şart.

Yetiştiriciler, çiftleşme döneminde tavuklara yüksek protein ve mineralli yemler verirler ve aynı zamanda A,D,E vitaminleri ise yumurtaların kaliteli olması ve tavuğun sağlığı için faydalı olmaktadır.

Tavuğun gurk olmasında ise etkilidir. Ayrıca bir diğer önemli faktör ise kalsiyumdur. Tavukların yemine yumurta kabuğu unu ekleyerek vücutları için gereken kalsiyumu temin etmelerini sağlayabilirsiniz.

Gurk tavuk kaç yumurta üzerinde yatar?

Yumurta sayısı tavukların cüsse yapısına göre değişmektedir. Örnek olarak bir hint tavuğu cüsse yapısı ile bir koşin tavuğu farklıdır. Ve doğal olarak hint tavuğu daha az yumurta üzerinde yatabilir.

Bu yüzden bu sayı 10-15 adet arasında değişmektedir. Ama siz yumurta satın almadan önce göz ayarı ile hesaplamanız tavsiye edilir.

Para kazanmak için doğal yollar ile tavuk kuluçkası uygun mu?

Para kazanmak için sürüde tavukların sayısının hızlı artması gerekir. Ve doğal kuluçka ile bu mümkün olmayacaktır. Çünkü tavuğun gurk olması ile yumurtlaması kesilir ve civcivlerin çıkmasından bir süre sonrasına kadar yumurta yapamaz.

Bu bir ticari işletme için kesinlikle ekonomik açıdan mantıklı değildir. Bu sebepten dolayı yetiştiriciler tavukların üremesi için kuluçka makinesi kullanmayı tercih ederler. Bu makine ile daha hızlı civciv üretimi sağlanır. Ve aynı zamanda tavukların kuluçkaya yatması nedeni ile yumurta üretimleri ise kesilmez.

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