Belarus Başbakanı Tahran'a geliyor

İran Siyasi İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Belarus Başbakanı Roman Golovchenko'nun üst düzey bie heyetin eşliğinde bugün Tahran'ı ziyaret ederek İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile görüşeceğini bildirdi.

Cemşidi, İran ve Belarus heyetinin transit, ihracat ve ithalat, enerji temini, tarım,teknoloji ve ekipman transferi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilme yollarını görüşeceğini söyledi.

Cemşidi ayrıca bu görüşmede Tahran ile Minsk arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi için kapsamlı bir yol haritası çizileceğini ifade etti.