Lavrov'dan "ABD ile diyalog" açıklaması

Lavrov, "En büyük nükleer cephaneliğe sahip olan ve uluslararası barış ve güvenliği sağlama konusunda özel sorumluluk taşıyan Rusya ile ABD arasındaki stratejik diyaloğun şu anda Washington tarafından 'dondurulmuş' halde tutulduğunu üzüntüyle not ediyoruz" dedi.

İki ülke arasında stratejik istikrarla ilgili diyalog olmamasının mevcut sorunları artıracağını kaydeden Lavrov, bu durumun riskleri çığ gibi büyüteceği uyarısında bulundu.

Rusya ile ABD'nin bu alandaki ortak çabalarının son somut sonucunun Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması'nın (START-3) beş yıl uzatılması olduğunu anımsatan Lavrov, buna rağmen ABD'nin başını çektiği Batı'nın Rusya karşıtı tavrını eleştirdi.

Lavrov, "Batı'nın Rusya'yı dizginleme çabaları bağlamında, ABD ve NATO'nun izlediği bizimle fiili askeri cepheleşme politikası ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bunun feci sonuçları olan nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına gebe olduğu aşikar. Bu konudaki uyarı sinyallerimizi düzenli olarak göndermek zorunda kalıyoruz. Fakat Batı, bunları ciddiye almak yerine art niyetle çarpıtıyor ve bizi 'tehdit retoriği' kullanmakla suçluyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Rus tarafı, nükleer beşlinin ortak belgelerinde yer alan, nükleer silaha sahip ülkeler arasında herhangi silahlı çatışmanın önlenmesini öngören mutabakatların mantığına sıkı sıkıya bağlıdır" diye ekledi.

Sputnik