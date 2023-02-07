İran Savunma Bakanı'dan Türkiye'ye taziye ve destek mesajı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas'a ayrı ayrı mesaj göndererek Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremden dolayı hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Tuğgeneral Aştiyani, kaleme aldığı mesajda, İran Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ve Suriye'ye yardıma hazır olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopğan "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549 yaralı sayısı ise 22 bin 168 yükseldi" dedi.