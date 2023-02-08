Türkiye'deki depremde son durum: 8 bin 574 ölü

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7, ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan "Kahramanmaraş depreminde çlü sayısı 8 bin 574'e yaralı sayısı ise yaralı sayısı ise 49 bin 133'e ulaştı" dedi.

Kahramanmaraş'daki depremde ölü sayısı 7 bin 108'e çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremlerde ölü sayısı 6 bin 957'e çıktı." dedi.

İran Kızılayı ekibi Gaziantep'te

İran Kızılayı ekipleri Maraş merkezli depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Gaziantep'e gitti.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kahramanmaraş deprem sonrası havadan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra dronla böyle görüntülendi...

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