3 İranlı sporcu Türkiye'deki depremde hayatını kaybetti

İran medyasına göre Malatya’da Kırçuval Otel’in enkazında bulunan üç İranlı ampute futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı.
İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, milli ampute futbolcular Muhammadrıza Mirahmedi, Mehdi Saidavi ve Hamed Matrudi’nin Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini doğruladı.
Malatya'da çöken otelde, 11'i voleybolcu, 4'ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kalmıştı.
Malatya Battalgazi'deki Kırçuval Otel'in deprem nedeniyle yıkıldığı belirtilmişti.
yorumunuz