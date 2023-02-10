Kahramanmaraş depremi: Can kaybı 18 bin 342 oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 342'ye yaralı sayısı ise 74 bin 242'ye yükseldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuad Oktay, depremde can kaybının 17 bin 674'e yükseldiğini bildirdi.

CHP'li 135 milletvekili depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı.

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