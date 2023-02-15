Türk Kızılay: İran’ın desteklerini asla unutmayacağız

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend ile yaptığı görüşmede, “Türkiye'nin deprem bölgelerine gelen ilk ülkelerden biri olan İran Kızılayı'nı yardımlarından dolayı takdir ediyoruz." dedi.

Kınık, “İki komşu ülke İran ve Türkiye, Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin üyesidir. İki ülke halkı zor duruma düştüğü zaman, sadece bir telefonla ve en kısa sürede birbirimize yardım ediyoruz.” ifadesini kullandı.

İran Kızılayı'nın en güçlü ve en iyi ulusal topluluklardan biri olduğuna dikkat çeken Kınık, İran Kızılayı'nın Türkiye'deki depremzedelere hızlı bir şekilde yardım sağladığını kaydetti.

Kınık sözlerine şöyle devam etti:

“Herhangi bir afetle karşılaştığımızda İran'ı yanımızda hissettik. Türk halkı adına İran Kızılayı’nın hizmetleri ile çabalarını takdirle karşılıyoruz.

Türkiye, bu zor durumda Tahran hükümeti ve İran Kızılayı'nın desteklerinin asla unutmayacaktır. Hoy kentindeki deprem afetiyle uğraşıyorsunuz, ancak Türk depremzedelere de çok yardımda bulundunuz. Sizin gibi kardeşlerimiz olduğu için Allah'a şükrediyor, İran halkı için dua ediyoruz."

Türk depremzedelerin yanında olacağız

Görüşmede Kulivend de, Türkiye’de yaşanan afetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye’nin bu krizi iyi şekilde yönetmesine rağmen, İran olarak Türk halkına yardıma hazır olduğunu ilk günden itibaren ilan ettik. Cumhurbaşkanı Reisi ve İran halkı adına Türk halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı olduğu sürece Türk depremzedelerin yanında olacağız.” dedi

Kulivend, deprem bölgelerindeki yardım ve kurtarma sürecini incelemek üzere Türkiye'ye gitmişti.