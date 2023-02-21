İran'dan AB yaptırımlarına tepki: Karşılık verilecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İranlı bazı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı alan Avrupa Birliği'ne tepki göstererek, "AB’nin son yaptırım kararına misilleme olarak yakında İran’ın yeni yaptırım listesini açıklanacaktır.” dedi.

Avrupa Birliği, ülkedeki insan hakları ihlalleri iddiasıyla 32 İranlı kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.

Buna göre, İran İrşad ve Kültür Bakanı Muhammet Mehdi İsmaili ile Eğitim Bakanı Yusuf Nuri'nin aralarında bulunduğu 32 kişi ile 2 kuruluşa AB ülkelerince yaptırım uygulanacak.

Yaptırımlar, listedekilerin varlıklarının dondurulmasını, AB ülkelerine seyahat yasağını, bu kişi ve kuruluşlara finansmanın engellenmesini içeriyor.