İran-Suudi Arabistan anlaşması bölgede olumlu etkisi olacak

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Dünya Kudüs Günün münasebeti ile bir konuşma yaptı.

Nasrullah, "Kudüs Günü, Filistin halkı için işbirliği ve destek mesajını ve Filistin halkının yalnız olmadığını anlamını taşımaktadır" dedi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri sözlerinin devamında "Bugün kendimizi güvende, güçlü ve onurlu hissederek bu günü kutluyoruz ama dün Siyonist rejim bütün cephelerde teyakkuz ilan etti ve çevre ülkelere boş bir tehdit mesajı gönderdi" ifadesini kullandı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Nasrullah "Geçen yıl uluslararası ve bölgesel düzeyde ve Filistin halkı için büyük gelişmeler yaşandı.

Uluslararası olarak, Amerika'nın düşüşünü gördük ve ABD artık önceki yıllar gibi güçlü değil" açıklamasını yaptı.

Nasrullah sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'liler İsraillilere önceliğimizin Ukrayna ve Tayvan olduğunu söylüyor. Amerika'nın stratejisinin değişmesi ve farklı alanlara müdahil olması Siyonist Rejim'in de stratejisini etkiliyor. Bu uluslararası gelişmenin direniş ekseni için olumlu, İsrail rejimi için olumsuz sonuç. İran ile Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmanın da ayrıca bölge üzerinde büyük etkileri olacak. bu anlaşma normalleşme sürecini yavaşlatacak."

Nasrullah Siyonist Rejim'in Lübnan saldırısını hakkında "Netanyahu'nun söylediği en büyük yalan Hizbullah ve Hamas'ın altyapısını hedef aldığıydı ve bu yalan apaçık ortadaydı çünkü tüm medya olay yerinin fotoğraflarını çekmişti ve orası açık bir alandı" sözlerini ekledi.

Nasrullah Siyonist Rejim'in İran'a saldırmaktan korktuğunu belirterek "Filistin halkı bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.