Kuveyt Dışişleri Bakanı Suriye'ye gidiyor

Al-Qabas gazetesine göre, Kuveyt hükümetinden diplomatik bir kaynak, ülkenin dışişleri bakanı Salem Abdullah Al-Cabir Al-Sabah'ın Perşembe günü Suriye’nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

2011 yılında Suriye iç savaşının patlak vermesinin ardından Kuveyt yönetimi Şam'daki elçisini geri çekerek diplomatik ilişkilerini tamamıyla kesmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da Suriye'ye gidiyor

Suriye hükümetinden 12 yıl aranın ardından dışişleri bakanlığı düzeyinde Suudi Arabistan’a yapılan ilk ziyaretin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın da bugün Şam'a gideceği bildirildi.