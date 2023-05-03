Cumhurbaşkanı Reisi'den Suriye'ye tarihi ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Reisi, Şam ziyareti kapsamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşecek.

Arapça yayınlanan Vatan gazetesi, Cumurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretinin iki gün süreceğini ve bu bağlamda özellikle ekonomik işbirliği yönünde bir dizi anlaşma imzalanacağını yazmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Mayıs 2022'de Tahran'a yaptığı ziyaret kapsamında, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelmişti.